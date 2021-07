Ouro de Ítalo Ferreira quase dobra audiência da Globo na madrugada

A vitória histórica de Ítalo Ferreira na final da competição masculina de surfe dos Jogos Olímpicos de Tóquio aumentou em 67% a audiência da Globo no PNT no horário (3h46 até 4h22).

Foram 5 pontos de audiência e 38% de participação, dois pontos de audiência a mais que a média da faixa nas quatro terças-feiras anteriores. O número de domicílios com TV ligadas no horário aumentou 30%.

Em São Paulo, a audiência no horário teve 25% de aumento na comparação com a média da faixa nas quatro terças anteriores – foram 5 pontos (um a mais) e 38% de participação. O número de domicílios com TVs ligadas no horário aumentou 17%.

No Rio de Janeiro, o aumento de audiência no horário foi de 25% na comparação com a média da faixa nas quatro terças anteriores – 6 pontos (um a mais) e 40% de participação. O número de domicílios com TVs ligadas no horário aumentou 23%. Os dados são prévios e podem sofrer alterações no consolidado que será divulgado amanhã.