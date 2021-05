Otimista, líder bolsonarista diz que CPI será novo ‘Adélio’ para Bolsonaro

Um dos líderes do governo de Jair Bolsonaro no Parlamento tem uma visão mais do que otimista do futuro do presidente Jair Bolsonaro de politização da CPI da Pandemia no Senado.

Na avaliação desse aliado, a investigação dos senadores se revelará um tiro no pé da oposição com efeitos similares ao atentado que o então candidato Bolsonaro sofreu em 6 de setembro de 2018.

“Essa CPI corre o risco de virar a segunda facada de Bolsonaro”, diz o parlamentar, que não quis ser identificado.

O atentado ocorrido na reta final da campanha é considerado um dos fatores fundamentais para a eleição de Bolsonaro.

Com mais de 450.000 mortos na pandemia, uma terceira onda a caminho e a lentidão das vacinas, é muito otimismo do aliado presidencial.