Otimista, ‘deputado da leitoa’ diz estar no 2º turno e diminui Maia e Lira

Azarão na disputa pelo comando da Câmara e excluído de listas de favoritos, o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) é de um otimismo e dar inveja.

Candidato de si mesmo, independente, Ramalho é o tipo bem quisto na Casa, sem arestas com seus pares e famoso pela leitoa servida com fartura a todos. Já foi vice-presidente da Câmara.

Daí a se viabilizar como candidato e com alguma chance o caminho é longo.

“Não vou desistir da minha candidatura. Tenho 100 votos garantidos. E terei a grande maioria dos 130 votos da esquerda. Eles me adoram. Resumindo, estou no segundo turno”, disse Ramalho ao Radar, sem pestanejar.

O deputado mineiro minimiza os poderes de Rodrigo Maia – “se enfraqueceu com a decisão do STF” – e de Arthur Lira – “só é bom de largada, não de chegada”. Os dois hoje centralizam a disputa, mesmo com o presidente fora do páreo.

Ramalho é próximo de Jair Bolsonaro.

“Mas disse a ele para ficar fora disso, dessa disputa. É roubada!”.