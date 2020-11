Osmar Terra testa positivo para a Covid-19

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Osmar Terra anunciou nesta sexta-feira que está com coronavírus. O comunicado foi feito pelas redes sociais do ex-ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro.

Um dos grandes críticos das medidas de isolamento social para o controle da Covid-19, Terra disse que está se tratando com hidroxicloroquina e ivermectina — medicamentos cuja eficácia para o tratamento do coronavírus não está comprovada.

“Comunico aos que me seguem que testei positivo para Covid-19. Estou bem e sem sintomas. Já Iniciei tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina. Comecei o isolamento em casa e cumprirei minha agenda de forma remota nos próximos dias seguindo as instruções médicas”, escreveu.

