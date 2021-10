Os principais transtornos mentais enfrentados por empreendedores no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 19 out 2021, 11h26 - Publicado em 19 out 2021, 15h30

Ao contrário do que se poderia pensar, a saúde mental dos brasileiros ainda está sendo impactada pelos efeitos da pandemia.

Pesquisa feita junto a empreendedores pela Troposlab — empresa especializada em inovação — em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostra que mais da metade dos entrevistados foram diagnosticados com ansiedade e, um em cada cinco, com depressão.

O estudo foi realizado pelo segundo ano consecutivo. Os resultados apontam que houve crescimento entre aqueles que iniciaram uso de medicamentos psiquiátricos: 26%, em 2021, contra 16% em 2020.

A atual edição da pesquisa mostra também que o início do uso de ansiolíticos entre empreendedores saltou de 6% para 10%, e de antidepressivos, de 3% para 8%, em relação a 2020.

Os resultados continuam a apontar que as mulheres têm maior intensidade de sintomas severos para ansiedade (12,50%), quando comparadas aos homens (2,84%); estresse (7,35% contra 1,13%); e maior prevalência de depressão (6,61% contra 2,84%).