Os primeiros vacinados do Rio de Janeiro

As primeiras pessoas que receberão a vacina contra o coronavírus no Rio de Janeiro já foram escolhidas: trata-se de uma senhora que mora em um abrigo do governo do estado e de um senhor funcionário da rede municipal de Saúde.

De acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, as doses da CoronaVac — aprovada para uso emergencial neste domingo pela Anvisa — serão aplicadas nesta segunda-feira em uma cerimônia no Cristo Redentor.