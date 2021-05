Os presentes escolhidos pelos brasileiros para o Dia das Mães

Os eletrodomésticos e utensílios para a casa definitivamente ficaram para trás na preferência de presente para as mães. De acordo com levantamento feito pela TIM, por meio do TIM Ads, plataforma que recompensa clientes e acompanha as tendências da sociedade, os itens mais presenteados serão roupas, mencionadas por 30% dos entrevistados, seguidas de perfumes (20%), acessórios (14%), calçados (10%) e flores (8%). Bolsas e celulares vêm em seguida, com 7% e 6%, respectivamente.

Na parte de baixo da preferência estão livros e computadores (2% cada), móveis (3%) e itens para a casa (4%). Entre os cerca de 35 mil participantes da enquete, somente 13% não pretendem dar nenhum presente. Já o local de compra preferido entre a maioria (60%) são as lojas físicas, contra 32% que usarão a internet. A sondagem foi feita dos dias 30 de abril a 2 de maio, entre clientes pré-pagos da TIM.