Os planos bilionários da Andrade Gutierrez no setor de energia

Depois de superar o furacão da Lava-Jato, a Andrade Gutierrez vem avançando nos negócios de geração de energia pelo país.

Em meio à maior crise hídrica dos últimos tempos, só no mês de setembro a empresa concluiu dois projetos que, somados, acrescentaram 1,6 gigawatts ao sistema: a termelétrica do Porto do Açu (RJ), com 1,3 gigawatts, e o Parque Solar Alex (CE), com 357 megawatts.

Em 2022, a companhia já tem previsto a conclusão e entrega de projetos que adicionarão mais 2,2 GW de Energia Solar e em construção mais 1,7 GW de Termogeração a Gás e um Terminal de Regaseificação. Coisa de 5,2 bilhões de reais em investimentos.

“A Andrade Gutierrez sempre teve sua história ligada ao setor de energia sendo protagonista nos maiores projetos de geração. Em linha com a transição da matriz energética que ocorre no mundo e fortemente no Brasil, é hoje a maior construtora de parques solares em nosso país” diz Fernando Orsini, presidente da Unidade de Energia e Óleo & Gás da empresa.