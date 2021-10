Os novos voos do ‘Barão’ Maurício Barros

Atualizado em 22 out 2021, 11h39 - Publicado em 23 out 2021, 18h05

Fundador do Barão Vermelho, Maurício Barros lança em todas as plataformas digitais, em novembro, Não tá fácil pra ninguém, seu primeiro disco solo.

O álbum traz dez faixas compostas por Maurício (autor de sucessos como Por você, Puro êxtase e Amor pra recomeçar) em parceria com nomes da música brasileira, como Arnaldo Antunes e Fausto Fawcett.

A primeira música de trabalho do álbum é Abra essa porta, faixa com participação do músico pernambucano Otto, que também assina a composição com Maurício, e o videoclipe, com direção do artista visual Luciano Cian.

Maurício permanece no Barão Vermelho que fará uma turnê comemorativa pelos 40 anos de banda em 2022.