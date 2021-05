Os novos passos de Ana Botafogo no mundo da dança

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após uma longa e bem-sucedida carreira no Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Ana Botafogo se prepara para estrear em um novo papel.

A bailarina assinará a remontagem de um clássico do balé de repertório. Ana prepara para a São Paulo Companhia de Dança uma versão de “Chopiniana”, obra criada originalmente por Michel Fokine, em 1909, para os Ballets Russes de Serge Diaghilev, a partir de composição de Frédéric Chopin