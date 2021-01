Os novos deputados federais que assumiram mandatos nesta semana

Os primeiros dias de trabalho em 2021 incluíram nos quadros da Câmara os nomes de dez novos deputados federais.

A turma de suplentes tomou posse depois de os titulares das cadeiras terem assumido cargos nas administrações municipais.

Oito suplentes foram brindados com a vaga de titular e dois assumiram enquanto os titulares atuam como secretários no Rio.

Pedro Vilela (PSDB-AL) assumiu a cadeira de JHC. Já Neucimar Fraga (PSD-ES) entrou no lugar de Sergio Vidigal.

O deputado Josivaldo JP (Pode-MA) entrou no lugar de Eduardo Braide enquanto Aelton Freitas (PL-MG) ocupa agora o lugar de Margarida Salomão.

A lista segue com Vivi Reis (Psol-PA) no lugar de Edmilson Rodrigues, Milton Coelho (PSB-PE) no lugar de João H. Campos, Pedro Augusto (PSD-RJ) no lugar de Alexandre Serfiotis e Ricardo da Karol (PATRI-RJ) no gabinete de Wladimir Garotinho.