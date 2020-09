O impacto das trocas na Polícia Civil do Rio no caso Adriano da Nóbrega

As recentes mudanças no comando da Polícia Civil do Rio — que tiveram a bênção de Flávio Bolsonaro — azedaram as relações com o MPRJ e represaram ainda mais as investigações sobre o assassinato do miliciano Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro.

O compartilhamento de informações do Ministério Público com os policiais do estado, que já andava em marcha lenta, não deve acontecer tão cedo. Para se ter uma ideia, até hoje a apuração sobre os 12 celulares do miliciano não chegaram à Polícia Civil.