Os encontros que selaram o apoio de FHC a Doria na disputa ao Planalto

Durou praticamente um mês a articulação de João Doria nos bastidores do PSDB para que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso anunciasse de vez seu apoio ao governador paulista nas prévias do partido e pavimentasse a unificação da sigla em São Paulo.

As conversas que resultaram no vídeo divulgado nesta semana já vinham sendo tocadas na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, no final de julho. Na ocasião, FHC declarou que Doria já tem seu voto na candidatura à Presidência da República.

Depois do afago, os tucanos se reuniram num café da manhã que selou o compromisso de gravação do vídeo.

“As prévias não excluem ninguém, mas escolhem. Eu já disse quem eu vou escolher, que é o João. Quem junta mais nesse momento é o Doria, não só porque ele é São Paulo e São Paulo é a força, mas porque ele é Brasil. O Doria representa o Brasil do futuro”, afirmou FHC.

As conversas para a ampliação da base tucana de apoio não pararam por aí. Doria tem dialogado com mais nomes de peso do partido, que em breve devem declarar a preferência pelo governador paulista.

Em novembro, devem disputar as prévias da legenda o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Jereissati e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.