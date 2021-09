Os novos destinos de verão operados pela Azul no Nordeste

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A retomada da atividade econômica e o avanço da vacinação no país têm animado o setor aéreo. A Azul vai lançar rotas inéditas ligando o interior do país ao litoral do Nordeste para a temporada de verão, entre dezembro e janeiro.

Sinop e Rondonópolis, no Mato Grosso, terão voos diretos para Porto Seguro, na Bahia. Já o aeroporto de Goiânia terá linhas diretas para Maceió, Natal e Salvador. Até o final do ano, mais rotas deverão ser anunciadas.

A ampliação é reflexo do sucesso do projeto ‘Verão Azul Conecta’, lançado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, que ligou destinos turísticos como Paraty, Angra dos Reis e Búzios aos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont.

A frota conta com aeronaves de diferentes portes, a depender do destino, e inclui desde o Caravan, que comporta nove passageiros, até o Airbus A320/21, para 214 passageiros.