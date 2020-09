No STF, colegas avaliam os planos de Fux para o inquérito das fake news

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Luiz Fux não fala nem sob tortura o que fará com o inquérito das fake news. Ele vai assumir o comando do STF no próximo dia dez.

Terá no inquérito aberto por Dias Toffoli, seu antecessor, uma ferramenta importante de investigação, caso o bolsonarismo radical resolva voltar a aloprar.

É justamente esse argumento que leva seus colegas a apostarem que ele deixará aberto o procedimento.