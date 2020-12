Os bastidores da operação para botar o Google de volta no ar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O mundo acordou nesta segunda-feira sem diversos serviços do gigante Google. As aplicações que requerem autenticação de usuário, como contas de email, estão fora do ar. Até mesmo o site de vídeos, a segunda maior ferramenta de busca da internet, o Youtube, também está inacessível.

No Google Brasil, todos na luta pra tentar entender o que está acontecendo e resolver o problema, em parceria com os times de especialistas de outros países e a matriz, em Mountain View, na Califórnia.

A comunicação, quem diria, precisou ser reinventada às pressas. Tão acostumados a usarem as ferramentas próprias, como o chat do Gmail, os profissionais precisaram buscar soluções alternativas, seja apelando para as aplicações dos concorrentes ou seja indo para o bom e velho SMS.

No painel de status das ferramentas no Brasil, é possível observar que o problema foi registrado às 8h55 e resolvido às 9h52.