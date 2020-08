Os bastidores da demissão do chefe do ICMBio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na noite de quinta, Ricardo Salles chamou o chefe do ICMBio, Homero Cerqueira, para uma conversa diferente das outras que costumavam ter sobre temas técnicos do Meio Ambiente.

O ministro, segundo interlocutores, estava incomodado com a desenvoltura de Cerqueira no comando do órgão. Julgava a atuação política demais para uma repartição técnica, que deveria se limitar ao trabalho de proteção de florestas.

Salles teria dito ao presidente do ICMBio que sua atuação política, valendo-se do cargo que ocupava, não condizia com a atuação esperada de um gestor de área técnica. A conversa acabaria aí, sem demissão nem crise, caso Cerqueira tivesse acolhido a crítica e prometido mudar de postura.

O ex-comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, no entanto, resolveu peitar o ministro dizendo que não via, em sua visão, nenhum problema em atuar politicamente a partir do cargo que ocupava. Diante da resposta e da certeza de que o subordinado continuaria ignorando suas recomendações, Salles mandou ao Diário Oficial a exoneração de Cerqueira.