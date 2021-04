Orquestra Afro-Brasileira faz show para comemorar 79 anos de fundação

A Orquestra Afro-Brasileira (OAB) grava show, sem público, no dia 29 de abril, no Armazém Utopia, no Rio, em homenagem aos seus 79 anos de fundação, que será exibido no dia 13 de maio (133 anos da Lei Áurea), no canal Cultne, a partir das 19h, no Youtube.

O maestro, compositor, percussionista e barítono Carlos Negreiros está à frente do projeto e é o único remanescente da formação original da OAB e tem a mesma idade da orquestra.

Fundada em 10 de abril de 1942 por Abigail Moura, a OAB inovou ao fundir os ritmos ancestrais africanos à música erudita e acabou sendo extinta durante a ditadura militar.

Um nova formação se uniu, em 2017, para gravação do CD comemorativo pelos 75 anos de existência e, desde então, a orquestra vêm se apresentando pelo país.