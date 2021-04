Órgão do governo vai para cima de bancos por falhas no Pix

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria Nacional do Consumidor abriu duas investigações preliminares contra os bancos Itaú e Nubank para apurar supostas falhas na prestação de serviço das transações envolvendo o Pix.

As queixas dos clientes vão desde a indisponibilidade do sistema à lentidão para a efetivação das transações financeiras.

As instituições foram notificadas para prestar esclarecimentos no prazo de 15 dias. As empresas devem informar quais medidas operacionais foram ou estão sendo adotadas.