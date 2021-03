Ordem de prisão do STF também doeu no bolso de Daniel Silveira

Preso no Carnaval por ordem do STF, o deputado Daniel Silveira, que ganha 33.763 reais na Câmara, faltou a 13 sessões de trabalho na Casa. As “ausências não justificadas” constam da ficha do deputado no sistema do Legislativo.

Como ser preso por cometimento de crime contra o STF não é justificativa para abono de faltas, o deputado deve perder um bom pedaço do salário.