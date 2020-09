Como as operações do MP impactaram candidatos à prefeitura do Rio

As operações do Ministério Público que atingiram o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e o atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), tiveram impacto sobre a percepção do eleitorado carioca sobre ambos.

É o que mostra a mais recente pesquisa de intenção de votos realizada pela Paraná Pesquisas, divulgada na última sexta-feira. A rejeição de ambos — que disputarão o cargo nestas eleições — aumentou se comparados os meses de agosto, pré-operações, e setembro, quando as investigações foram detonadas.

Os entrevistados que disseram não votar “de jeito nenhum”em Paes saltou de 48,6% para 53,3%, entre agosto e setembro. Já para Crivella, o percentual de respondentes que dizia não votar nele “de jeito nenhum”foi de 67,4% para 70,9%.

A avaliação negativa sobre a administração do atual prefeito também cresceu em comparação ao questionário feito antes das operações. Em agosto, 40,7% dos moradores avaliava a gestão como “péssima”, número que passou para 48,6%.