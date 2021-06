Operação contra o tráfico já prendeu 8 mil pessoas no país neste mês

Como uma das ações da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, o Ministério da Justiça e as secretarias de segurança pública dos estados realizam a incineração de cerca de 200 toneladas de drogas até o final desta semana.

Desse total, 20 toneladas serão incineradas em Volta Redonda (RJ) nesta quinta, com a presença do ministro Anderson Torres.

A destruição dos entorpecentes é um dos eixos da Operação Narco Brasil, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas, com a participação das Polícias Civis e Militares de todo o país.

A ação também é realizada em conjunto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

“Estamos cumprindo com uma das prioridades do governo do presidente Jair Bolsonaro, que é cercar e descapitalizar, mais do que nunca, as organizações criminosas”, diz Torres.

A Operação Narco Brasil, realizada durante todo o mês de junho, prendeu, até agora, mais de 8.000 pessoas e apreendeu mais de 90 toneladas de drogas.