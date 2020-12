Operação contra Crivella acende alerta em nomeação da gestão Paes

A operação que prendeu nesta terça-feira o prefeito do Rio Marcelo Crivella e seu homem forte Rafael Alves gera dúvidas sobre uma nomeação para a gestão do prefeito eleito Eduardo Paes — que começa em 1º de janeiro.

O braço direito de Daniela Maia, irmã de Rodrigo Maia e indicada por Paes para a presidência da Riotur é Bruno Mattos. Ele tem longa experiência na empresa de turismo do Rio que cuida do carnaval, é próximo aos bicheiros que comandam as escolas de samba e foi citado na delação do doleiro Sergio Mizrahy, seu padrinho de casamento.

Indicado para o posto de vice-presidente da Riotur, Mattos foi diretor de operações da empresa municipal durante o governo Crivella, na gestão de Marcello Alves, irmão de Rafael Alves.

Considerando os rígidos critérios de aprovação de nomeados estabelecidos por Marcelo Calero, futuro secretário de integridade de Paes, é crescente o desconforto com a permanência de Mattos na futura gestão.