ONU e Agência Espacial Brasileira querem estimular participação feminina

Um acordo assinado entre a Agência Espacial Brasileira (AEB) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) prevê o investimento de cerca de US$ 3 milhões, até 2024, para executar uma série de ações de incentivo para a indústria, o desenvolvimento de competências e de carreiras no setor aeroespacial.

A parceria para cooperação técnica internacional pretende alavancar o Programa Espacial Brasileiro, a partir do modelo “New Space”, implementado em diversos países, como os Estados Unidos, em que a liderança e o investimento privados são as forcas motrizes para os projetos espaciais.

Além de acender o mercado, ampliar a participação feminina no Programa Espacial também integra os objetivos da medida. A formação de mulheres no campo das ciências astronáuticas faz parte das projeções do Programa Artemis, desenvolvido pela Agência Espacial Americana (NASA), do qual o Brasil é signatário.

Entre as expectativas do Artemis, está a inclusão da primeira mulher na tripulação que irá fazer um novo pouso em solo lunar, com viagem projetada para os próximos quatro anos.