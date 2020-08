ONU abre inscrições de programa voltado a jovens empreendedores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do programa de aceleração Inova2030, voltado aos jovens profissionais que querem solucionar um desafio de negócio e contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Nesta segunda edição, os projetos selecionados passarão por um extenso programa que atua justamente na transformação da ideia em uma solução sustentável de negócio. Essa capacitação tem a duração de 10 meses é composta por 5 oficinas, 4 visitas de campo, sessões de mentoria, atividades internas e conexões locais e globais, inclusive conhecendo a realidade de outras empresas ao redor do mundo.

Na primeira edição do Inova2030, foram 130 empresas e 480 jovens participantes de 10 países, e 86 soluções de negócio aceleradas. Apenas no Brasil, foram 15 projetos trabalhados, em empresas como Natura, Americanas, Nestlé, Sicredi, Sodexo, Caixa, Votorantin Cimentos, CPFL Energia, entre outras, com projetos endereçados aos mais diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).