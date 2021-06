Ônibus da Cruz Vermelha começa a vacinar contra Covid-19 em Maceió

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Cruz Vermelha Brasileira começa por Maceió nesta quarta a vacinação contra a Covid-19 em ônibus que foi doado à organização pela Mercedes-Benz.

Estima-se que 600 pessoas serão vacinadas por dia no veículo. A previsão é de que o ônibus permaneça na capital alagoana por um mês antes de seguir para outras cidades.

Segundo o prefeito de Maceió, JHC, a presença do ônibus fortalecerá o programa de vacinação em Maceió, que, segundo dados do Ministério da Saúde, já é a cidade que mais vacina de acordo com a relação entre doses recebidas e doses aplicadas.