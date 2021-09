ONGs vão monitorar violência contra indígenas em Brasília no 7 de Setembro

Uma comissão de ONGs de direitos humanos irá monitorar atos de violência contra povos indígenas em Brasília nas manifestações governistas convocados para esta terça, durante o feriado de 7 de Setembro.

O objetivo é denunciar agressões contra o acampamento que reuniu 6 mil indígenas em agosto em protesto contra a tese do marco temporal em discussão no STF. As mobilizações dos povos tradicionais continuam, com a realização da segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, que vai de sete a 11 de setembro.

As ONGs denunciarão violações em tempo real a organismos nacionais e internacionais de direitos humanos. A comissão foi criada especificamente para o 7 de Setembro. O foco principal é no acampamento, mas as organizações prometem um monitoramento da violência contra povos indígenas que venham a ocorrer nos atos bolsonaristas convocados pelo Brasil.

Segundo comunicado divulgado há pouco, a comissão é formada pelas seguintes entidades: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Anistia Internacional Brasil, Conectas Direitos Humanos, Comitê Brasileiros de Defensoras e Defensoras de Direitos Humanos, Terra de Direitos, Justiça Global, Artigo 19, ISA, WWF-Brasil, Plataforma DHESCA e INESC.