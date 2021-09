ONG parceira de chef italiano abrirá 30 cozinhas solidárias no Brasil

A Gastromotiva, ONG que administra, em parceria com o chef italiano Massimo Bottura, um restaurante popular e uma cozinha escola no centro do Rio, irá abrir 30 “cozinhas solidárias”. As unidades serão instaladas a partir deste mês no Rio, São Paulo, Curitiba e Manaus.

O projeto tem apoio da Fundación Mapfre e tem como objetivo servir, no período, 450.000 refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. As equipes que trabalharão nas unidades também receberão cursos de técnicas de culinária e empreendedorismo de impacto social.

Bottura, detentor de três estrelas Michelin, é um dos idealizadores do Reffetorio Gastromotiva, que é uma parceria do italiano com a ONG brasileira. Desde 2016, o local ensina novos cozinheiros e serve comida à população em situação de rua. A Gastromotiva é tocada no Brasil pelo chef David Hertz.