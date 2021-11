ONG Avaaz divulga carta contra mudanças em PL das Fake News

A Avaaz — ONG de mobilização social conhecida por organizar petições na internet — divulgou uma carta nesta terça-feira pedindo que deputados reconsiderem o texto final do projeto de lei das Fake News.

O Grupo de Trabalho na Câmara que trata do PL 2 360/2020 se reúne hoje às 17h.

Segundo a entidade, o texto substitutivo que ainda deverá ser votado removeu um importante dispositivo contra a desinformação que constava na primeira versão do parecer, apresentado no final de outubro pelo relator Orlando Silva (PCdoB-SP).

No artigo 15 do relatório, removido do parecer final, um parágrafo incluía a possibilidade de usuários de plataformas de recorrerem à Justiça caso fossem vítimas de dano individual ou coletivo gerado por conteúdo que violasse a lei ou termos de uso dos provedores.