Olavo de Carvalho, quem diria, elogia Lula nas redes

Guru ideológico do bolsonarismo e crítico ferrenho da esquerda brasileira, Olavo de Carvalho resolveu esta semana elogiar ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente Lula — a quem o filósofo não costuma dirigir palavras, digamos, muito positivas.

Na avaliação de Olavo, durante a administração do petista havia mais “liberdade” para os “conservadores”, grupo com o qual se identifica. É o que está escrito em sua página no Facebook: “Lamento informar, mas no tempo do Lula havia mais liberdade para os conservadores”.

Lamento informar, mas no tempo do Lula havia mais liberdade para os conservadores. Posted by Olavo de Carvalho on Tuesday, September 8, 2020

O comentário, como não podia ser diferente, deixou a rede do guru…confusa. Estaria Olavo apoiando Lula? Ou seria uma crítica misteriosa? Enquanto alguns buscaram argumentos para dizer que ali não estava sendo feita uma defesa de Lula, outros chegaram a alardear uma lista de “50 amigos vermelhos” de Olavo.

Em tempo: a frase caiu nas graças inclusive da esquerda, que não tardou em usar o bordão “Olavo tem razão”.