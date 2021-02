Obra destaca variedade de idiomas indígenas na América do Sul

O livro “Línguas Ameríndias – ontem, hoje e amanhã”, sobre o universo linguístico dos povos originários da América do Sul, será lançado nesta sexta-feira. A publicação é resultado das atividades do Memorial da América Latina em 2019, na celebração ao Ano Internacional das Línguas Indígenas, e foi editada em 2020 pelo Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (Cbeal).

A fim de examinar algumas linhas de desenvolvimento dos troncos linguísticos que entraram nas Américas há vários milênios, o livro se detém em certas línguas e culturas do subcontinente americano. São elas o Nahuatl (língua dos astecas) e o Quiché (dialeto maia), ambas na Mesoamérica; o Quéchua (Andes, na região do antigo Império Inca), o Yawalapíti (Amazônia) e o Guarani (sudeste e sul do Brasil, noroeste da Argentina, Bolívia e Paraguai). Todas são línguas vivas que enfrentam diferentes ataques.

As fotos dos indígenas brasileiros publicadas no livro são do fotógrafo, documentarista e indigenista Renato Soares, que documentou a vida cotidiana dos Yawalapíti do Parque Indígena do Xingu.