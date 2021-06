OAB protocola pedido afastamento de juiz Marcelo Bretas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É cada vez mais complicada a situação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio.

O Conselho Federal da OAB protocolou nesta segunda no CNJ uma reclamação disciplinar em que pede o afastamento cautelar do magistrado.

O motivo foi a reportagem de capa de VEJA que está nas bancas esta semana e que revelou o conteúdo da delação premiada do advogado Nythalmar Filho. Ele acusa Bretas de negociar sentenças e conspirar contra réus alvos da operação Lava-Jato no Rio.

Segundo a OAB, as condutas do magistrado “colocam em risco a sua imparcialidade e independência em todos os processos relacionados à Lava-Jato que contam com sua atuação”.