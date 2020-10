OAB: Kássio Nunes ‘tem trajetória honrada e reconhecida eficiência’

Atualizado em 1 out 2020, 21h36 - Publicado em 1 out 2020, 21h34

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, elogiou o nome escolhido por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal (STF) — o desembargador federal Kássio Nunes Marques. Ele ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, em 13 de outubro.

“A Ordem dos Advogados do Brasil saúda a indicação do Desembargador Federal Kassio Nunes Marques para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. O desembargador possui todos os pressupostos constitucionais e uma trajetória honrada e de reconhecida eficiência, que o credenciam para o exercício da judicatura no Tribunal Constitucional da nação”, diz Santa Cruz em nota.

O presidente da OAB afirmou, ainda, que “o Estado de Direito e as garantias constitucionais do cidadão são prestigiadas com sua indicação”. Embora ocupe o posto de desembargador federal, Kássio Nunes ingressou no TRF1 na vaga destinada à advocacia e tem em sua base de apoio advogados com trânsito na cúpula da política.