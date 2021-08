OAB analisará proposta de voto online para as eleições da entidade

O Conselho Federal da OAB deve analisar nesta terça a proposta de adoção do voto online nas eleições das seccionais da entidade nos estados, previstas para novembro.

A crítica é que as eleições das seccionais da OAB nos estados ocorrem de forma presencial na sede das entidades ou nas subseções em alguns municípios. Como a votação abarca todo o estado, muitas vezes advogados do interior precisam percorrer longas distâncias até o local de votação e o percentual de abstenções é elevado.

O advogado Leonardo Sica, pré-candidato à presidência da seccional de São Paulo, irá defender o voto remoto na reunião desta terça. Ele afirma que alterações no modelo eleitoral representariam a modernização do pleito da entidade.

Em São Paulo, que é a maior seccional da OAB do país, este debate é sensível justamente pelo elevado número de advogados no interior que poderiam contribuir com as eleições da ordem, mas que não participam do processo eleitoral por questões geográficas.