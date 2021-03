O voto de Nunes Marques sobre a guerra de Lula contra Moro no STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Nunes Marques, do STF, que pediu vista e adiou o desfecho da guerra entre Lula e Sergio Moro, disse a interlocutores da Corte que não tem previsão de levar ao plenário da Segunda Turma seu voto no caso da suspeição do ex-juiz da Lava-Jato.

Havia expectativa de que o ministro pudesse retomar o caso já, na reunião desta terça. Nunes Marques, no entanto, deve aguardar o desfecho de outras matérias sob relatoria do ministro Edson Fachin para só então andar com seu trabalho.