O veto que afastou Alckmin do União Brasil

O ex-governador Geraldo Alckmin tinha pretensões de migrar do PSDB para o União Brasil, mas se sentiu preterido quando sugeriu um nome para a presidência do partido em São Paulo e foi barrado por Luciano Bivar e Antônio Rueda, que manda no PSL no estado.

Bivar disse que era cedo para definir nomes quando o União sequer foi aprovado oficialmente. Sendo assim, Alckmin está a caminho do PSD.