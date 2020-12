O veto à reeleição nas mesas do Congresso e a consciência de Fux

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux não perdeu um segundo de sono por causa da divisão registrada na Corte em torno da possibilidade de reeleição dos chefes do Congresso.

Fux foi o voto decisivo que vetou a manobra planejada por Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia de conseguirem mais um mandato no Senado e na Câmara.

Com quem falou nesta segunda sobre o desfecho do julgamento e as críticas dos colegas, avaliou que fez o correto. “A Constituição era clara ao vetar a reeleição. Eu não tinha que concordar com quem pensa errado”, disse a um interlocutor.