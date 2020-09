O varejo da construção civil foi só alegria em agosto

Um balanço com mais de 80.000 varejistas do setor em todo o país mostra que o mês de agosto foi positivo para a construção civil. As pequenas obras impulsionaram o mercado e o setor registrou um aumento de 25,8% no volume de vendas da indústria para o varejo.

As vendas presenciais representaram 60,4% do total, enquanto o WhatsApp correspondeu a 20,3% e o telefone ficou com 17,0%.

Os dados são da Juntos Somos Mais, uma joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre que organiza um programa de fidelidade de alcance nacional.