O universo baiano dos empreiteiros anda em ebulição com ação da PF

O empreiteiro baiano Antônio Andrade, que tocou importantes obras na Bahia, se afastou do comando de suas empresas depois da Operação Faroeste, que investiga venda de sentenças no TJBA.

Oficialmente, segundo pessoas próximas, mudou-se para Miami. Toninho, como é conhecido, tem provocado barulho na Ilha de Itaparica, metido numa guerra com outra família famosa do estado, envolvendo graves acusações que fazem a corrupção do TJ parecer brincadeira de amador.