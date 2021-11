O top 5 das buscas por e-commerce na Black Friday, segundo pesquisa

A Black Friday definitivamente entrou no calendário do varejo no Brasil. Depois dos primeiros anos em que muitas pessoas caíram em golpes de sites falsos ou promoções duvidosas, o brasileiro passou a buscar promoções em lojas consagradas no país.

A NordVPN fez um levantamento de e-commerces mais buscados no período que antecede a Black Friday. No top cinco de sites mais buscados estão o Mercado Livre, a OLX, o Magazine Luiza, a Amazon e a chinesa AliExpress.

Nesse ano, a sexta-feira de promoções acontece no dia 26 de novembro. Segundo pesquisa da plataforma de inteligência de mercado Conversion, a previsão é que as vendas deste ano superem em 87% as registradas no ano passado.