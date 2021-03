O tombo nas vendas da Ford depois de abandonar o país

O mercado não reagiu bem ao fechamento das fábricas da Ford no Brasil anunciado no início de janeiro. As vendas da montadora com veículos novos, que chegaram a 1,4 bilhão de reais em dezembro de 2020, despencaram 77% em fevereiro, quando foi registrado volume de 407 milhões de reais em vendas. Em dezembro, foram vendidos 16.396 veículos da Ford. Em fevereiro, foram 3.747. A queda no faturamento foi de 70%.

A Ford encerrou a fabricação dos automóveis feitos aqui, como Ka e Ecosport, e vai comercializar apenas os importados, que responderam por menos de 1% do mercado em fevereiro. Como o Radar mostrou, a rede de distribuidores da marca argumenta que o modelo seria impraticável.

A Abradif (Associação Brasileira de Distribuidores Ford) cobra da Ford uma proposta mais factível e que cubra o prejuízo dos revendedores. Eles temem que o tombo no faturamento seja ainda maior nos próximos meses à medida que se esgota o estoque de veículos nacionais e os carros vão saindo do período de garantia.