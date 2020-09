O temor de André Moura pós-operação que atingiu Witzel

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Secretário da Casa Civil do agora afastado governador Wilson Witzel, André Moura tem manifestado a interlocutores o temor de ser preso.

Ele foi alvo de um dos vários mandados de busca e apreensão da Operação Tris in Idem, que passou como um vendaval no governo do Rio na última sexta-feira.

Moura foi um dos secretários de Witzel citados na delação de Edmar Santos, uma das peças-chave para a investigação aberta pela PGR contra o governador do Rio.