Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Figura frequente no avião presidencial, o pastor Silas Malafaia saiu do palanque bolsonarista de 7 de setembro, na Avenida Paulista, aclamado como “o vice do Bolsonaro”. O presidente, meio que na brincadeira, mandou um “eu topo”.