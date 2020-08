O STJ muda de comando nesta semana mergulhado em mágoas

Na contagem regressiva para o fim da gestão de João Otávio de Noronha no comando do STJ, muitos colegas do magistrado não escondem a felicidade com a mudança de ventos na Corte.

Noronha nunca foi muito popular entre seus pares e a decisão que marcou sua passagem pela presidência da Corte — o HC liberando Fabrício Queiroz e sua mulher fugitiva, Márcia Aguiar, ao regime domiciliar — agravou essa situação.

Entre alguns ministros, a forma como Noronha tratou as dificuldades de saúde de Felix Fischer, tentando impor um substituto para o gabinete do colega durante a licença, ficará lembrada com especial rancor.

Muitos creditam ao próprio Noronha as especulações de que Fischer não teria mais condições de seguir na Corte, o que se revelou uma previsão furada.

Em tempo, o alagoano Humberto Martins, 63 anos, toma posse na quinta, ao lado do vice, o catarinense Jorge Mussi. Muita gente importante estará na posse, como mostrou o Radar.