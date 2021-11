O sono curto dos presidentes na Praça dos Três Poderes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na Praça dos Três Poderes, a competição entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, é pelo título de quem dorme menos.

Na semana passada, em meio às articulações para aprovar a PEC dos Precatórios, o deputado comentou que só dorme uma três horas por noite, e olhe lá.

Já Bolsonaro, como se sabe, padece de insônia desde que chegou ao Palácio do Planalto. Que o digam seus ministros e aliados, que não raro recebem mensagens no WhatsApp no meio da madrugada.