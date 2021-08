O sonho de Kassab com Pacheco na rampa do Planalto

Gilberto Kassab ganhou um jantar de aniversário da bancada do PSD na semana passada, em Brasília.

Chefe do Senado e potencial presidenciável do partido em 2022, Rodrigo Pacheco foi ao convescote.

No discurso, Kassab disse para quem quisesse ouvir que já sonha com Pacheco subindo a rampa do Palácio do Planalto.