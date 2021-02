O silêncio sobre oferta da Lava-Jato que destina meio bilhão para vacinas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quase um mês depois, segue sem resposta a consulta feita pela força-tarefa da Lava-Jato no Rio sobre o interesse no levantamento antecipado de cerca de meio bilhão de reais recuperados pela operação para a compra de vacinas contra a covid-19.

No último dia 28 de janeiro, o grupo expediu ofícios à Advocacia-Geral da União, à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal para perguntar sobre a possibilidade. Mas até agora, nada.

O Radar apurou que nenhum dos órgãos consultados deu retorno sobre a proposta. Segundo o MPF no Rio, os processos decorrentes da força-tarefa mantêm custodiado, em contas judiciais vinculadas à 7ª Vara Federal Criminal, o valor total de 552.574.264,16 de reais.