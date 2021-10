O silêncio dos presidenciáveis sobre o fim da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 21 out 2021, 15h17 - Publicado em 21 out 2021, 17h30

Em meio a um dia atipicamente intenso de acontecimentos políticos, o relatório final da CPI da Pandemia, apresentado nesta quarta, acabou ficando em segundo plano para os principais presidenciáveis.

Nomes como Lula, Ciro Gomes, João Doria, Eduardo Leite e até Sérgio Moro estavam mais preocupados com outros assuntos.

Enquanto Doria e Leite se ocuparam com suas respectivas agendas de governador, Lula participou de evento da CUT — onde falou sobre o novo auxílio de 400 reais do governo federal, seus meses na prisão e o caminho para 2022.

Ciro, que teve encontro com lideranças do PDT de estados do Nordeste, chegou a postar um trecho de vídeo que fala, en passant, sobre Bolsonaro — reforçando a necessidade de impeachment.

Até Sérgio Moro, que muito ocasionalmente faz alguma publicação nas redes, resolveu aparecer nesta quarta — mas para falar da derrota da PEC 5 na Câmara. Ele compartilhou um tweet de uma deputada do Novo que comemorava a rejeição do texto no Parlamento.