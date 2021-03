Exército cancela compra de miniaturas de bonecos tipo Rambo

A pandemia já mata mais de 2.000 pessoas por dia. Mesmo assim, o Exército vai gastar 730 mil reais em brindes e materiais para fotografia.

A lista inclui 110 ‘kits para churrasco’, acondicionados em uma maleta de alumínio, com uma gravação a laser na tampa e com o brasão do Exército. Os kits irão custar 18.400 reais.

Também estão incluídos na lista de brindes canetas, bonés e placas de todo o tipo. Somente com bonecos de soldados em miniatura, de dois tipos, em forma de Rambo, serão gastos 80.000 reais.

A compra está sendo feita pelo Batalhão Mauá, de Araguari, Minas Gerais, mas os produtos deverão ser distribuídos para outras unidades do Exército.

ATUALIZAÇÃO, 18h30 — O Exército, por meio de nota, informou ao Radar que a compra foi cancelada por ato publicado no Diário Oficial: “Havia sido divulgado apenas o aviso da intenção de uma Ata de Registro de Preços, relacionada à aquisição destes produtos. O aviso foi revogado menos de 24 horas após o seu lançamento, por iniciativa da própria unidade militar. Ou seja, não houve sequer a abertura do Pregão Eletrônico no Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras (SIDEC), conforme pode ser comprovado no próprio Sistema e no Diário Oficial desta segunda-feira”.