O roteiro de Luciano Huck até a corrida presidencial está pronto

Importantes interlocutores de Luciano Huck dizem que o apresentador já definiu o roteiro para 2022.

Huck deve encerrar o contrato com a Globo no meio do ano, se filiar ao DEM, e buscar um vice. Quem? O tucano Eduardo

Leite, governador do Rio Grande do Sul é o “sonho de consumo”.

Falta agora, claro, combinar com João Doria.

Um cacique do DEM, que acompanha os movimentos de Huck garante que o apresentador não baterá de frente com o tucano. Não haverá divisão no centro. O projeto que tiver maior potencial de vencer nas urnas será o escolhido.